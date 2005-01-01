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Мастер-класс приготовления коктейлей
Хочу в подарок Отложено
  • Мастер-класс приготовления коктейлей, стоимость от 3 000 рублей. Фотография 1.
  • Мастер-класс приготовления коктейлей, фото 2.
  • Мастер-класс приготовления коктейлей, фото 3.
  • Мастер-класс приготовления коктейлей, фото 4.
  • Мастер-класс приготовления коктейлей, фото 5.
В программу включено
  • Обзор ассортимента бара
  • Инструктаж по барной посуде (названия, объемы, предназначение)
  • Классификация коктейлей, способы приготовления и подачи
  • Практика по приготовлению и дегустация
Место проведения

В процессе мастер-класса можно приготовить в среднем 10 коктейлей, разными способами и методами. Мастер-класс ведет профессиональный бармен.

Гарантия качества 100%
Останетесь довольны в любом случае
Нам 15 лет
Мы самые опытные
1 год
Сертификат действует 1 год
Стильная упаковка
2 вида или электронный сертификат
Подробное описание

В программу мастер-класса входит теоретическая и практическая часть, но основная часть занятий это все-таки практика по приготовлению и украшению коктейлей. В процессе мастер-класса можно приготовить в среднем 10 коктейлей, разными способами и методами. Мастер-класс ведет профессиональный бармен. Данный мастер-класс способствует Вашему развитию в области барного дела и барменского мастерства. Вы будете непосредственно участвовать в приготовлении нескольких коктейлей и продегустируете их. Это могут быть аперитивы, дижестивы, лонги, безалкогольные или другие коктейли. Более того, преподаватель выдаст различные специи и добавки, фрукты и овощи, гарниры, сиропы для создания настоящего «коктейльного букета».

Что важно знать?
  • Время проведения мастер-класса в соответствии с расписанием школы
  • Мастер-класс ведет профессиональный бармен.
  • Самостоятельное приготовление и дегустация
  • Участник должен быть старше 18 лет
  • Программа проходит в составе группы до 10 участников
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PRESENTSTAR — магазин оригинальных и необычных подарков. Корпоративные подарки для начальников и руководителей.

Подарочные сертификаты — это оригинальные подарки для мужчин и женщин! Купите сертификат на приключение и впечатление в подарок и порадуйте себя или близких Вам людей!

Адрес офиса

125040, Москва, ул. Скаковая д.17 стр.1
м. Белорусская/Схема проезда

Время работы

ПН-ПТ 900 — 2100

В праздничные дни работа офиса компании, сроки, возможность проведения услуг и их стоимость могут быть изменены

Служба качества
+7 (495) 021 25 25
sales@presentstar.ru Оформление заказов
quality@presentstar.ru Замечания по работе сайта
Создание сайта — CreativePeople
Активация
Место проведения
Гарантия качества 100%
Останетесь довольны в любом случае

Не понравилась услуга - проведем еще раз, или поменяем на другую.

Нам 15 лет
Мы самые опытные

За 15 лет мы сделали счастливыми более 350 000 клиентов, они оставили более 2 400 отзывов.

Подарок действителен 1 год
Воспользуйтесь, когда вам будет удобно

Получатель подарка может воспользоваться им в течение 1 года в удобный для него день и время.

Три варианта упаковки
Выбрать понравившуюся упаковку вы сможете в корзине.
  • Подарочная упаковка, фото.
  • Подарочная упаковка, дополнительное фото 1.
  • Подарочная упаковка, дополнительное фото 2.
    Подарочная упаковка

    Сертификат выполнен в виде пластиковой карточки и содержит название подарка, уникальный номер и дату продажи.

    Сертификат упакован в стильную подарочную упаковку и укомплектован информационной брошюрой с полной информацией об услуге.

    Электронный сертификат, фото.
    Электронный сертификат

    Вы можете отправить его на e-mail получателю.

    Сертификат также можно распечатать и вручить лично.

    • Подарочная упаковка Lux, фото.
    • Подарочная упаковка Lux, дополнительное фото 1.
    • Подарочная упаковка Lux, дополнительное фото 2.
      + 490 P
      Подарочная упаковка Lux

      Сертификат упакован в стильную подарочную коробку с магнитным клапаном и укомплектован информационной брошюрой с полной информацией об услуге.

      Можно выбрать одно из двух цветовых решений.

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