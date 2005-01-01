В процессе
В программу мастер-класса входит теоретическая и практическая часть, но основная часть занятий это
Не понравилась услуга - проведем еще раз, или поменяем на другую.
За 15 лет мы сделали счастливыми более 350 000 клиентов, они оставили более 2 400 отзывов.
Получатель подарка может воспользоваться им в течение 1 года в удобный для него день и время.
Сертификат выполнен в виде пластиковой карточки и содержит название подарка, уникальный номер и дату продажи.
Сертификат упакован в стильную подарочную упаковку и укомплектован информационной брошюрой с полной информацией об услуге.
Вы можете отправить его на e-mail получателю.
Сертификат также можно распечатать и вручить лично.
Сертификат упакован в стильную подарочную коробку с магнитным клапаном и укомплектован информационной брошюрой с полной информацией об услуге.
Можно выбрать одно из двух цветовых решений.