В программу мастер-класса входит теоретическая и практическая часть, но основная часть занятий это все-таки практика по приготовлению и украшению коктейлей. В процессе мастер-класса можно приготовить в среднем 10 коктейлей, разными способами и методами. Мастер-класс ведет профессиональный бармен. Данный мастер-класс способствует Вашему развитию в области барного дела и барменского мастерства. Вы будете непосредственно участвовать в приготовлении нескольких коктейлей и продегустируете их. Это могут быть аперитивы, дижестивы, лонги, безалкогольные или другие коктейли. Более того, преподаватель выдаст различные специи и добавки, фрукты и овощи, гарниры, сиропы для создания настоящего «коктейльного букета».