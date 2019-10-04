1. Выбираете подарочный сертификат
Покупаете один из подарков или набор нескольких услуг на выбор.
2. Дарите
Выбираете один из 2 вариантов упаковки: подарочный конверт или On-line сертификат.
3. Получатель подарка активирует сертификат
Сертификат действителен в течение 1 года с момента продажи. Получатель сам выбирает дату и время проведения, позвонив по телефону +7 (495) 021-24-24 или на сайте On-line.
4. Незабываемые впечатления гарантированы!
Обладатель подарка получает массу положительных эмоций и благодарит Вас за удивительное приключение!