1. Выбираете подарочный сертификат

Покупаете один из подарков или набор нескольких услуг на выбор.

2. Дарите

Выбираете один из 2 вариантов упаковки: подарочный конверт или On-line сертификат.

3. Получатель подарка активирует сертификат

Сертификат действителен в течение 1 года с момента продажи. Получатель сам выбирает дату и время проведения, позвонив по телефону +7 (495) 021-24-24 или на сайте On-line.

4. Незабываемые впечатления гарантированы!

Обладатель подарка получает массу положительных эмоций и благодарит Вас за удивительное приключение!