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Тайны московских подземелий
Хочу в подарок Отложено
  • Тайны московских подземелий, стоимость от 2 900 рублей. Фотография 1.
  • Тайны московских подземелий, фото 2.
  • Тайны московских подземелий, фото 3.
  • Тайны московских подземелий, фото 4.
В программу включено
  • Подземная экскурсия "Старинные коллекторы реки Неглинки"
  • Выдача снаряжения: бахилы ОЗК,перчатки, фонари
  • Инструктаж
Место проведения

Экскурсия с диггером ‑ подарок для тех, кому небезразличен вопрос: «А что там, ниже уровня асфальта?»

Гарантия качества 100%
Останетесь довольны в любом случае
Нам 15 лет
Мы самые опытные
1 год
Сертификат действует 1 год
Стильная упаковка
2 вида или электронный сертификат
Подробное описание

Города прячут самое сокровенное под асфальтом, оставляя прохожим лишь блестящие витрины и светлые фасады. И чтобы понять их, надо пробраться внутрь, найти самые заветные и таинственные уголки подземных лабиринтов и коллекторов. «Тайны московских подземелий» — это экскурсия в подземную Москву, в интересный и таинственный мир, который лежит…прямо под нашими ногами! Подарочные сертификаты на экскурсии по таинственным местам родного города от Presentstar.ru — это больше, чем просто сюрприз. Это настоящее приключение, о котором мы так мечтали, когда были маленькими. Купите его себе или близкому человеку – преподнесенная экскурсия в подарок покажет вашу креативность. Позвоните нашим менеджерам и узнайте, что еще можно включить в подарочный сертификат — экскурсия по подземной Москве может быть только началом.

Тайны московских подземелий, экстрим, подарочные сертификаты, видеопревью
Как выглядит подарок?
Три варианта упаковки
Выбрать понравившуюся упаковку вы сможете в корзине.
  • Подарочная упаковка, фото.
  • Подарочная упаковка, дополнительное фото 1.
  • Подарочная упаковка, дополнительное фото 2.
    Подарочная упаковка

    Сертификат выполнен в виде пластиковой карточки и содержит название подарка, уникальный номер и дату продажи.

    Сертификат упакован в стильную подарочную упаковку и укомплектован информационной брошюрой с полной информацией об услуге.

    Электронный сертификат, фото.
    Электронный сертификат

    Вы можете отправить его на e-mail получателю.

    Сертификат также можно распечатать и вручить лично.

    • Подарочная упаковка Lux, фото.
    • Подарочная упаковка Lux, дополнительное фото 1.
    • Подарочная упаковка Lux, дополнительное фото 2.
      + 490 P
      Подарочная упаковка Lux

      Сертификат упакован в стильную подарочную коробку с магнитным клапаном и укомплектован информационной брошюрой с полной информацией об услуге.

      Можно выбрать одно из двух цветовых решений.

      Как это работает?

      1. Выбираете подарочный сертификат

      Покупаете один из подарков или набор нескольких услуг на выбор.

      2. Дарите

      Выбираете один из 2 вариантов упаковки: подарочный конверт или On-line сертификат.

      3. Получатель подарка активирует сертификат

      Сертификат действителен в течение 1 года с момента продажи. Получатель сам выбирает дату и время проведения, позвонив по телефону +7 (495) 021-24-24 или на сайте On-line.

      4. Незабываемые впечатления гарантированы!

      Обладатель подарка получает массу положительных эмоций и благодарит Вас за удивительное приключение!

      Что важно знать?
      • Участник должен быть старше 18 лет
      • Общая протяженность маршрута около 8 км
      • Возможен перенос даты похода по погодным условиям
      Отзывы
      28
      Показать:
      Евгений04.10.2019 12:44:00
      • Отзыв 0, фото 0
      • Отзыв 0, фото 1
      • Отзыв 0, фото 2
      Здравствуйте. Посетили программу "Тайны московских подземелий" 28 сентября 2019 года. Встретились в 8 вечера с экскурсоводом (Константин). Он выдал снаряжение (бахилы ОЗК, фонари и перчатки) и провёл инструктаж. Далее мы спустились под землю и началась экскурсия. В целом, вся экскурсия это прогулка по коллектору с периодическими остановками у некоторых мест, где давались комментарии от экскурсовода. Было несколько препятствий, с которыми все справились. Понравилось, что Константин несколько раз давал на развилках нам выбор как дальше пройдёт маршрут (если пойдёте налево, то будет это, а если на право то это). Всё мероприятие заняло около 2,5 часов. Внизу было теплее на улице, поэтому стоит одеваться полегче. Также стоит взять запасную одежду (кто-то немного промок, кто-то немного испачкался). Но переодеться потом будет негде, если не хотите при людях (можно переоделся на скамейке на улице). В ходе прохождения маршрута возникали вопросы, на которые нам дали ответы. В общем, всё понравилось, было очень атмосферно и интересно. Большое спасибо!
      Александра15.09.2019 20:11:00
      Были в московских подземельях, всё очень понравилось, атмосферно, впечатляющие, гид рассказывает интересно. Попробуйте - не пожалеете) учитывайте, что внизу тепло, местами даже жарко, так что сильно укутываться, дабы не замёрзнуть не стоит)
      Оля Горбачева10.09.2019 09:06:00
      • Отзыв 2, фото 0
      Спасибо, очень понравилось! Хотелось бы больше локаций где полазить и что-нибудь посмотреть, самое крутое было это гулять в темноте без включения фонарей
      Илья02.08.2018 12:09:01
      • Отзыв 3, фото 0
      Добрый день. Посетил с женой "Подземная экскурсия: старинные коллекторы реки Неглинки". Из защитной одежды у нас были сапоги ОЗК, которые одеваются прямо на обувь, и хб перчатки. Забегая вперед скажу, что на кроссовках, на мысе, остались грязные пятна, стирка обуви не помогла, очень расстроен по этому поводу. Экскурсия заняла два часа. На нашем пути было три небольшие преграды, которые мы с легкостью преодолели, пожалуй, это и было самое интересное действие в этой экскурсии, остальное время мы брели по коллектору, изредка останавливаясь и заглядывая в забитые грязью сточные трубы и разглядывая солевые отложения на стенах. Было интересно.
      Роман06.05.2018 20:07:14
      Очень классная экскурсия!!! замечательно все прошло, Кирилл - рулит! и как тут все пишут надо брать с собой запасную одежду сухую, штаны например. там много воды!=)) короче, прикольно. Подарок классный.
      Дарья25.10.2017 17:28:00
      • Отзыв 5, фото 0
      Это очень крутое мероприятие, мы все-таки выбрались компанией, эмоций было море, одновременно и страшно и интересно, очень увлекательная эксурсия, нам понравилось все!
      Еще отзывы 622
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      PRESENTSTAR — магазин оригинальных и необычных подарков. Корпоративные подарки для начальников и руководителей.

      Подарочные сертификаты — это оригинальные подарки для мужчин и женщин! Купите сертификат на приключение и впечатление в подарок и порадуйте себя или близких Вам людей!

      Адрес офиса

      125040, Москва, ул. Скаковая д.17 стр.1
      м. Белорусская/Схема проезда

      Время работы

      ПН-ПТ 900 — 2100

      В праздничные дни работа офиса компании, сроки, возможность проведения услуг и их стоимость могут быть изменены

      Служба качества
      +7 (495) 021 25 25
      sales@presentstar.ru Оформление заказов
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      Нам 15 лет
      Мы самые опытные

      За 15 лет мы сделали счастливыми более 350 000 клиентов, они оставили более 2 400 отзывов.

      Подарок действителен 1 год
      Воспользуйтесь, когда вам будет удобно

      Получатель подарка может воспользоваться им в течение 1 года в удобный для него день и время.

      Три варианта упаковки
      Выбрать понравившуюся упаковку вы сможете в корзине.
      • Подарочная упаковка, фото.
      • Подарочная упаковка, дополнительное фото 1.
      • Подарочная упаковка, дополнительное фото 2.
        Подарочная упаковка

        Сертификат выполнен в виде пластиковой карточки и содержит название подарка, уникальный номер и дату продажи.

        Сертификат упакован в стильную подарочную упаковку и укомплектован информационной брошюрой с полной информацией об услуге.

        Электронный сертификат, фото.
        Электронный сертификат

        Вы можете отправить его на e-mail получателю.

        Сертификат также можно распечатать и вручить лично.

        • Подарочная упаковка Lux, фото.
        • Подарочная упаковка Lux, дополнительное фото 1.
        • Подарочная упаковка Lux, дополнительное фото 2.
          + 490 P
          Подарочная упаковка Lux

          Сертификат упакован в стильную подарочную коробку с магнитным клапаном и укомплектован информационной брошюрой с полной информацией об услуге.

          Можно выбрать одно из двух цветовых решений.

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